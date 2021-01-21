Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9. katında patlama: Binada mahsur kalanlar tahliye ediliyor

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.