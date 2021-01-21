Vaniköy Camisi soruşturması tamamlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturmasını tamamladı.

Soruşturmada, itfaiye raporuna göre yangının elektrik tesisatından çıktığının belirlendiği belirterek olayda kasıt olmadığı tespit edildi.

Şüpheli olarak soruşturulan Mehmet Vani Vakfı maliki Uğur Vanioğlu hakkında kamu davası açılmasına yer olmadığına da karar verildi.

Bilirkişi vakıf yönetimini kusurlu bulmuştu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Vaniköy Camisi'nde 15 Kasım'da çıkan yangına ilişkin 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı eşliğinde elektrik mühendisi, itfaiye amiri, makine ve ısı sistemleri mühendisi ile yangın sigorta eksperinden oluşan bilirkişi heyetiyle yapılan incelemeye ilişkin hazırlanan rapor, savcılığa sunulmuştu.

Bilirkişi raporunda, caminin tarihi olduğu için yapı tarzı olarak duvarlarının bağdadi yapı sınıfına girdiği, gerek kadınlar bölümü gerekse de erkekler bölümündeki duvar görünümünün içinde ağaç sepet örgüsü gibi bir set bulunduğu anlatıldı.

Bunların üzerine de tel gerdirilerek sıva yapıldığı belirtilen raporda, iki taraf bu şekilde olunca sıvanın altındaki ağaç boşluklardan alevin sürekli gezdiği, bunu fark etmenin de imkansız olduğu kaydedildi.

Raporda, binanın iç bölmelerinin bağdadi yapı olmasından dolayı alevlerin caminin her tarafına yayıldığı aktarılarak, caminin alttan ısıtma çoklu tesisat kabloları veya görüntü ya da ses sistemi kablolarında meydana gelen ısının zamanla alev kaynağı olduğu, daha sonra duvar içlerinden ısının sinsice yayılıp her şeyi tutuşturarak büyüdüğü anlatıldı.

Bilirkişi raporunda, "3 kez belki de daha fazla kontrol ederek kaynağı bulamamalarının nedeni alevin duvar içinde gezmesiydi. Bunu ancak bir itfaiyeci bilir. Ne kokuyu doğru anlayabildiler ne de alev kaynağına ulaşabildiler. Bu hikayenin kamera kaydında başlama saati 11.15. Bizim kanaatimize göre daha da önce ve itfaiyenin müdahalesi 13.17, her şey net olarak 2 saatte gerçekleşmiş oldu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Caminin sol güney kısmının yangının başlangıç noktası olduğu aktarılan raporda, elektronik ses sistemi ya da sistemin bulunduğu bölgedeki kablolarda oluşmuş ya da burayı besleyen başkaca kablolarda olabilecek elektriksel bir kaçağın meydana getirdiği ısı kaynağının yanmayı başlatarak genişlemesi sonucu yangına dönüşmüş olabileceği ifade edildi.