Türkiye'de internetten en çok satın alınan ürünler: Ayçiçek yağı, akıllı süpürge ve bluetooth kulaklık

Yapılan araştırmaya göre 2021'in başından itibaren Türkiye'de online ortamda en çok sipariş edilen ürünler ayçiçek yağı, akıllı süpürge ve bluetooth kulaklık oldu.

2021'in başından bu yana Türkiye'de en fazla online sipariş verilen ürünler, ayçiçek yağı, akıllı süpürge ve bluetooth kulaklık oldu. Mont, bot çizme satın alımlarında da yüzde 80'lere ulaşan artış yaşandı.

Related Digital, Türkiye'de e-ticarette yaşanan hareketliliği rakamlarla aktardı. Buna göre, kar yağışının yaşandığı dönem ile birlikte son iki haftada mont satışlarında yüzde 76, bot ve çizme satışlarında ise yüzde 83 artış yaşandı.

Online market alışverişlerinde de önemli bir hareketlilik meydana geldi.

En çok online alışveriş yapan iller

En çok online alışveriş yapan iller ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli ve Adana oldu.

Yapılan araştırma, online market alışverişlerinde ortalama 22 ürünün alındığı, ortalama 195 lira ödendiği belirlendiğini ortaya koydu.

Online market alışverişlerinde en çok satın alınan ürünler ise bakliyat, bisküvi ve şekerleme, meyve olarak muz, portakal, mandalina, sebze olarak ise patates, havuç ve limon olarak sıralandı.