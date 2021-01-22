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    Kaftancıoğlu'nun 6 yıla kadar hapsi istendi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101221043637033-kaftancioglunun-6-yila-kadar-hapsi-istendi/

    CHP’li Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında yeni bir iddianame düzenlendi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar Başkanı olan Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 tarihinde saat 12.50 civarında aynı partiye mensubu iki kişiyle birlikte Üsküdar Kuzguncuk mahallesine geldiği anlatıldı. Burada bulunan Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun’un ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin fotoğrafını çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de şüpheli Canan Kaftancıoğlu’ göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtildi. Müşteki Altun’un avukatının savcılığa başvurarak, Suat Özçağdaş’ın eyleme şüpheli Canan Kaftancıoğlu tarafından azmettirildiğini belirtip şikayetçi olduğu aktarıldı.

    Suçlamaları kabul etmedi

    Şüpheli Kaftancıoğlu’nun savunmasında, ‘Suat Özçağdaş’ın siyasi görevi gereği kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol ettiğini, müştekiye ait evin fotoğraflanması yönünde Özçağdaş’a hiçbir telkinde bulunmadığını, iddiaların asılsız olduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini’ belirttiği kaydedildi.

    Soruşturma kapsamında iletişim kayıtları ve Suat Özçağdaş’a ait telefonun incelenmesi sonucu Kaftancıoğlu’nun şüphelinin eylemini gerçekleştirmesine azmettirdiğine dair veri bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle Kaftancıoğlu hakkında delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, itiraz üzerine kararın kaldırıldığı, bu durumda şüpheli hakkında kamu davası açma zarureti doğduğu aktarıldı.

    İddianame kabul edilirse, Kaftancıoğlu yargılanacak

    Dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği ancak tarafların uzlaşma teklifini kabul etmediklerinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu’nun ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlanacak.

    10.5 yıla kadar hapsi istenmişti

    Öte yandan, Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. CHP Üsküdar Başkanı olan Suat Özçağdaş hakkında ise ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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    Etiketler:
    Suat Özçağdaş, Hapis cezası, iddianame, Fahrettin Altun, Canan Kaftancıoğlu
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