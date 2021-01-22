Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Birinci için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazı öncesinde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, bazı belediye başkanları ve gazeteciler de katıldı.

Cumhurbaşkanımız https://t.co/4Jzlsc9XvQ, merhum Yavuz Bahadıroğlu’nun (Niyazi Birinci) cenaze merasimine katıldı. pic.twitter.com/hcIceTub3f — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 22, 2021

​Erdoğan, burada Birinci'nin çocukları Mücahit Birinci ve Abdurrahman Şeref Birinci'ye taziyelerini iletti. Birinci'nin eşi Fatma ve kızı Ayşenur Birinci Taktak cenaze merasimini cami avlusundaki belediyeye ait engelli ve yaşlılar için tahsis edilen araçta takip etti.

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Birinci için helallik isteyip dua etti.

'Yavuz Bahadıroğlu, kalemiyle bu işin tam bir fedaisiydi'

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci'ye Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti: