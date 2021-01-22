Gökçek ve eşi koronavirüs aşısı yaptırdı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eşi Nevin Gökçek'le birlikte Çinli Sinovac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CoronaVac aşısını yaptırdığını açıkladı.

"Karı - koca biz de Kovid-19 aşımızı yaptırdık. Bu da aşı hatırası" diyerek eşiyle fotoğrafını paylaşan Gökçek, "Rabbim tüm hasta olanlara acil şifalar versin. Bundan sonra da hiç kimseyi hastalıkla imtihan etmesin. Ülkemizi ve dünyayı bir an önce selametle çıkarsın inşallah" ifadesini kullandı.

KARI-KOCA BİZ DE COVİD-19 AŞIMIZI YAPTIRDIK.

BU DA AŞI HATIRASI⤵️



RABBİM TÜM HASTA OLANLARA ACİL ŞİFALAR VERSİN,

BUNDAN SONRA DA

HİÇ KİMSEYİ HASTALIKLA İMTAHAN ETMESİN, ÜLKEMİZİ VE DÜNYAYI BİR AN ÖNCE SELAMETE ÇIKARSIN İNŞAALLAH... pic.twitter.com/krmcbv7zMH — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) January 22, 2021

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