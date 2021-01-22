İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkındaki "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan soruşturma süren E.E., yine sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.