Saldırıya uğrayan Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Soylu, Bahçeli'ye minnet borcunu ödüyor

Saldırıya uğrayan gazetecilerden biri olan Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında, daha önce ifade ettiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin baskısı sonucu kabul etmediği görüşünü hatırlattı. “Özdağ'a bana ve Hatipoğlu'na yönelik polis soruşturması kurnazlığı şunu açıkça gösteriyor" diyen Uğuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu pandemi nedeniyle sokağa çıkma krizi yaşanması nedeniyle istifa etti.

Devlet Bahçeli'nin baskısı nedeniyle Erdoğan'ın istifayı kabul etmediğini yazdım.

Özdağ'a bana ve Hatipoğlu'na yönelik polis soruşturması kurnazlığı şunu açıkça gösteriyor;

Soylu Bahçeli'ye minnet borcunu ödüyor…"

Öte yandan Türk yargısını ‘bağımsızlık’ ve ‘tarafsızlık’ açısından eleştiren Uğuroğlu, “Türk yargısının 2018'den bu yana ‘siyasi’ bir organ olan HSK tarafından kontrol altında olduğu” görüşünü de dile getiren Uğuroğlu, “FETÖ ihraçlarından sonra yeni alınan savcı ve hâkimlerin AKP ve MHP'li avukatlar arasından seçildiğini sağır sultan duydu” sözlerini kaydetti.