Meteoroloji uyardı: Saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak

Meteoroloji Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de yarın saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına beklendiğini duyurdu. Aynı zamannda Kıyı Ege'de ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu geceden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) öngörülüyor.

6 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de yarın öğleden sonra, Muğla'da akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, Antalya'nın doğusunda salı günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.