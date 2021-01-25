İBB Sözcüsü Ongun'dan Sabah gazetesine: Haberin doğrusunu da birazdan verirsiniz herhalde?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Sabah gazetesi tarafından 'İBB'den bir skandal daha! Tarihi camideki 259 yıllık güneş saatini boyadılar' başlığıyla verilen habere tepki gösterdi.

İlk olarak Hürriyet gazetesinde Ömer Erbil'in imzasıyla yayınlanan ve çoğu internet haber sitesi tarafından alıntılanan '250 yıllık güneş saatine badana' başlıklı haber, Sabah gazetesinde kendisine 'İBB'den bir skandal daha! Tarihi camideki 259 yıllık güneş saatini boyadılar' şeklinde yer buldu.

Kişisel Twitter hesabında gazeteye tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, habere dair sosyal ağlardaki paylaşımların silindiğini belirterek "Tweeti sildiğinize göre haberin doğrusunu da birazdan verirsiniz herhalde?" dedi.

Tweeti sildiğinize göre haberin doğrusunu da birazdan verirsiniz herhalde @sabah ? pic.twitter.com/9GTJ5r3SVL — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 25, 2021

Google'da eski başlığa ait linke tıklandığında, Demirören Haber Ajansı'ndan (DHA) alınan 'Tarihi camide 250 yıllık güneş saati boyandı! Vakıflar İstanbul Müdürlüğü harekete geçti' başlıklı haber okurların karşısına çıkıyor.

© Fotoğraf : Google Sabah gazetesindeki 'İBB'den bir skandal daha! Tarihi camideki 259 yıllık güneş saatini boyadılar' başlıklı haber.

Saat 12:24'te girilen ve son olarak 15:07'de güncellenen haberde şu ifadeler yer alıyor: