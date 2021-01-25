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    Antalya'da heykel saldırıları devam ediyor

    Antalya'da heykel saldırıları devam ediyor

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Antalya Boğaçayı'ndaki el ele tutuşan çocukların simgelendiği heykellerin kol ve bacaklarının kırılmasının ardından bu kez de Akdeniz Kent Park'ındaki heykellerin kafaları ve parmakları kırıldı. Suç duyurusunda bulunan belediye çalışanları, heykellerin onarılacağını açıkladı.

    Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 3 yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı'ndaki çocuk oyun alanında, el ele tutuşmuş 7 çocuk heykeline, geçen haftalarda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Akdeniz Kent Park'ta ise benzer görüntüler yaşandı. Parkta bulunan 3 heykelin yüzleri ve parmakları kırılıp parçalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Cem Oğuz, zarar gören heykelleri yerinde inceleyerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve heykellerin onarılacağını söyledi.

    Antalya- Heykel
    © Fotoğraf : DHA
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    'Bu tür davranışlar ülkeye ve turizme zarar veriyor'

    Oğuz, Boğaçayı Rekreasyon Alanı içinde yer alan parktaki heykellere yönelik saldırının ardından bu kez Akdeniz Kent Parkı'nda yer alan heykellere zarar verildiğini söyledi. Oğuz, buna benzer davranışların daha önceden yaşandığını hatırlatarak bunu yapanların cezasız kalmayacağını söyledi. Oğuz, "Kent mobilyaları kente değer katan objelerdir. Antalya'nın en güzel alanlarından biri olan Akdeniz Kent Parkı'ndaki 3 heykele zarar verildi. Heykellerin özellikle yüz kısımlarına ve vücut uzuvlarına zarar verilmiş. Emniyet çerçevesinde de araştırmalar devam ediyor. Bunları yapanların en kısa sürede yakalanması hepimizin dileği. Çünkü bu tür davranışlar başta kentimiz olmak üzere ülkemize ve turizme zarar veriyor" dedi.

    Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü, heykellerin onarımı için harekete geçti. Kırılan heykellerin heykeltıraşları ile irtibata geçilerek en kısa sürede heykellerin onarılacağı duyuruldu.

    'Planlı saldırmışlar'

    Sabah erken saatlerde parkta yürüyüşe çıkan kent sakini Teoman Şanal (60), Akdeniz Kent Park'a yakın oturduğunu ve sık sık bu alanda yürüyüş yaptığını anlattı. 2013 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın zamanında açıldığını aktaran Şanal, yurt içi ve yurt dışından 13 heykeltıraş getirildiğini ve heykellerin parkın çeşitli yerlerine yerleştirildiğini söyledi. Şanal, "Her gün parkın içinden geçip heykellerle sohbet ederim. Evvelsi gün bu heykelleri kırılmış gördüm. Çok üzüldüm. Bunu heykele yapılan saldırı olarak görmemek lazım. Onun hemen ilerisindeki kadın heykelinin de yüzünü parçalamışlar, 3 ay önce de başka heykelin suratını ikiye bölmüşler. Parkın batı girişindeki heykellerin parmakları kırılmış. Planlı saldırmışlar" dedi.

    'Bunu yapan insan olamaz'

    Saldırının heykellere veya sanata karşı yapıldığını vurgulayan Şanal, "Müzik, resim, heykel gibi sanatın her türü insanlığın ve insanın gelişmesine paralel olarak yerini almıştır. Bunu yapan kişi insan olamaz. İnsanlığı geriye götürmeye çalışan bir zihniyetin ürünü. Üzücü olmanın yanı sıra, endişe verici bir şey. Burada insanlar geziyor. Hiç kimseye zararı olmayan, hiçbir aykırı durumu olmayan heykelin kafasını koparan zihniyet bizlere neler yapabilir. Toplumun endişe duyması gereken husus bence bu. Acı verici bir olay. Düşünün kadına şiddet, insanlar arası saygısızlık artmaya başladı. Bunu toplumda bazı insanların yozlaşması, bozulması olarak görüyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    Saldırı, Heykel, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
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