Meteoroloji'den kuzey ve batı bölgeleri için uyarı

Meteoroloji, kuzey ve batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Rüzgarın, Karadeniz'de kuvvetli, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Karadeniz'de kuvvetli, öğle saatlerinden başlayarak Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (saatte 50-80 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojik Uyarı!

Kuzey ve Batı Bölgelerimizde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/m5Oi2YpAtR — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 25, 2021

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.