Meteoroloji'den kuzey ve batı bölgeleri için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Karadeniz'de kuvvetli, öğle saatlerinden başlayarak Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (saatte 50-80 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 25, 2021
Kuzey ve Batı Bölgelerimizde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/m5Oi2YpAtR
Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)