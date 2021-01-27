Bakan Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası: Çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili velilerimiz, yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var: Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli."
Sevgili Velilerimiz,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 26, 2021
Yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var:
Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli.
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