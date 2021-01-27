Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında kıyıya sürüklendi

İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı bir kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle İstanbul Beykoz'da kıyıya sürüklendi. İstanbul Valiliği, 'can kurtarma ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır' açıklaması yaptı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, geminin karaya oturmadığını bildirdi. Açıklamada, "Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır" denildi.