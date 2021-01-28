Kuzey Kıbrıs'ta yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KOM Daire Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ve Lefkoşa Büyükelçiliği koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit, Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı.

Hakkında Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilmiş arama kararı olduğu belirlenen şüphelinin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında da firari olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Ahmet Yiğit'in emniyetteki mahrem yapılanma içerisinde 'yönetici' olduğu, Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu 'FETÖ abisi' olduğu, ByLock kullandığı ve pasaportunda şerh kaydının olduğu tespit edildi.

Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02:45'te Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alındı.