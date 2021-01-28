Marmara Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan göndermeli sorulara soruşturma

Marmara Üniversitesi’nde öğrencilere yöneltilen final sınavı sorularında Cumurbaşkanı Erdoğan'a yönelik göndermeli ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Üniversiteden yapılan açıklamada da konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bülent N.N.'nin final sınavında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göndermeli soru sorduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Üniversitesi iktisat Fakültesi iktisat Bölümü'nden bir öğretim elemanının 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi ile görevlendirildiği Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Introduction to Economics I dersinin test olarak yapılan final sınavındaki seçeneklerden bazılarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır.

​Öğretim Üyesi Dr. Bülent N.N.'nin sorduğu soruların bazılarının şu şekilde olduğu belirtildi:

Öğrencilerden "Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevaplandırılmasının istendiği bir soruda, "Tayyip'e sor" şıkkına yer verildi.

Bir başka soruda ise "Ticarete kapalı küçük bir kasabada herkes fındık üretiyor. Serbest ticarete kadar kimin refahı artacak?" ifadesi öğrencilere yöneltiliyor. Cevaplar arasında "Tayyip her zaman kazanır" şıkkı bulunuyor.

Bakan Varank: Eğitimden anladığı seviyesizlik ortada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada. Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur!

Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada.



Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur! https://t.co/hW74ixRNGe — Mustafa Varank (@varank) January 28, 2021

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