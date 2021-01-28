Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 7 bin 279

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 7 bin 279 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 artarak 25 bin 605'e ulaştı.

Bugün 173 bin 210 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 7 bin 279 olarak belirlendi. 'Hasta' tanısı konanların toplam sayısı bugün 670 olarak belirlenirken, ağır hastaların sayısı 1751 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 8 bin 902 kişi sağlığına kavuştu. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 45.2

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 59.0

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 30.1

Ortalama temaslı tespit süresi: 8 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.9

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Bakanlığın 28 Ocak 2021 tarihli günlük koronavirüs tablosu.

Koca: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Verilere dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, ''Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız'' açıklamasını yaptı.

Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2021

​