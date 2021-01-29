Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan üç polis yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde biri komiser yardımcısı, üç polise ateş açıldı. Saldırıda yaralanan üç polis hastaneye kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi, Çamlıbel Caddesi'ndeki bir adrese arama yapmaya giden polisler, Şahin C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Komiser Yardımcısı O.S. ile polis memurları M.Y. ve A.D. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan polislerden O.S. ile A.D. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulurken, M.Y. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şahin C. olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde metamfetamin türü uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Kaymakam: Arkadaşlarımız hafif şekilde yaralanmış

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, sağlık durumları gayet iyi. İki arkadaşımız burada müşahede altında. Diğer arkadaşımızın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir endişemiz yok ama bacağındaki saçmalarla ilgili kalp ve damar cerrahisi biriminin ileri tetkikleri yapması ve gelecekte bir sıkıntı yaşamaması için Manisa Şehir Hastanesi'ne gönderdik" diye konuştu.