Erdoğan 'Gıda fiyatları nasıl düşürülecek?' sorusunu yanıtladı: Ağır cezalar uygulanabilir

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Gıda fiyatları) Çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Öyle zannediyorum ki bir ay içerisinde bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz.

(Elon Musk'la gerçekleştirdiği görüşme) Tabii Elon 2020 itibariyle dünyanın en zengini oldu. 'Çok çalışıyorum' diyor. 'Çok çalışınca da çok kazanıyorum' diyor.

#Canlı: Cuma namazını kılmak için Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/iqqyKOLcZx — AA Canlı (@AACanli) January 29, 2021

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