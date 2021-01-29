İstanbul’da araç çekme ücretine zam

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar üzerine yanlış yere park eden araçların sahiplerinden alınan ücrete 30 TL’lik bir zam yapıldı.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Yediemin Otopark Ücret Tarifesi belirlendi. Gerçekleştirilen toplantında araç çekme ücretine de zam gerçekleştirildi.

Son yapılan zamdan önce 130 TL olan 5 kilometreye kadar araç çekme ücreti UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda 160.05 TL'ye çıktı. Kilometre başına 5 TL'lik çekme ücreti de 9.6 TL'ye yükseldi.

Ayrıca yine alınan karar doğultusunda çekilen veya trafikten men edilen araçlar için yediemin otopark ücreti günlük otomobillerde 12 TL'den 16 TL'ye, motorsikletlerde 5 TL'den 8 TL'ye, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 12 TL'den 17.6 TL'ye çıktı.