Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlattı

Üniversiteden yapılan açıklamada, Güney Kampüs'ünde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rektörlük tarafından söz konusu görselle ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açık alana yerleştirilen Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Güney Kampüs'ünde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rektörlük tarafından söz konusu görselle ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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