İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'one minute' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl önce Davos zirvesinde yaptığı "one minute" çıkışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 29 Ocak... Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bundan tam 12 yıl önce Davos’ta dünya müesses nizamına yaptığı tarihî başkaldırının yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız kimsesizlerin kimsesi olmak sözüyle çıkmıştı siyaset yolculuğuna, her gün ve her saat tuttu bu sözünü şahidiz..."

Bugün 29 Ocak... Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın bundan tam 12 yıl önce Davos’ta dünya müesses nizamına yaptığı tarihî baş kaldırının yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız kimsesizlerin kimsesi olmak sözüyle çıkmıştı siyaset yolculuğuna, her gün ve her saat tuttu bu sözünü şahidiz... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 29, 2021

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