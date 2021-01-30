Ertuğrul Özkök: Orhan Pamuk eleştirel yazılarımız için 'Onlarınki heteroseksüel kıskançlık' demiş, çok hoşuma gitti

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'Orhan Pamuk'la aramda bir 'kız meselesi' varmış' başlığıyla yayımlanan yazısında Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın Orhan Pamuk'la çektirdiği fotoğrafı paylaşmasının ardından yaşananları değerlendirdi.

Cüneyt Özdemir'in önceki gün Kütahyalı ile çok eğlenceli bir program yaptığını söyleyen Özkök, "Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu? Geldi nitekim. Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu" ifadesini kullandı.

Bu arada Özdemir'in ilginç bir anısını anlattığını aktaran Özkök, şunları paylaştı:

"Orhan Pamuk Nobel almak için Stockholm’e gittiğinde onunla sokakta bir söyleşi yapmışlar. Konu benim ve Fatih Altaylı’nın onu eleştiren yazılarına gelmiş. Orhan Pamuk orada ilginç bir yorum yapmış ve şöyle demiş: 'Onlarınki heteroseksüel kıskançlık.'

Ancak mülakatın o bölümü montajda atılmış. Vallahi hoşuma gitti. Keşke Cüneyt bulup yayınlasa o bölümü. Çünkü nasıl yorumlayacağımı bilemedim.

Bir erkek için 'heteroseksüel kıskançlıkta' arada bir kadın veya kadınların olması gerekir. Bildiğim kadarı ile aramızda böyle bir mesele hiç olmadı. Ya da benim haberim yok.

Yok 'genel bir heteroseksüellik kıskançlığından' söz ediyorsa o zaman farklı. Çıkardığım şu, anlamı şu olmalı: 'Kadınlar beni beğendiği için onlar kıskanıyor.'

Yani arkasında 'kadınların kendisine aşırı ilgisinden kaynaklanan bir özgüven' var demektir. Haklı da olabilir de. Haklı olsa da biraz abartı yok mu yani? Şu gökyüzünün altında şu garibi beğenen birkaç kadın yok mudur?

Yok yok hepsi şaka. Geçmişte Orhan Pamuk’u eleştiren yazılar da yazdım. Çok öven yazılar da. Onun Nobel Edebiyat Ödülü’nü alması, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve edebiyat tutkunu olarak benim için de gerçek anlamda bir gurur kaynağıdır."

Pamuk'u bazı konularda eleştirse de Türkiye'nin en önemli aydınları arasındaki yerini hiçbir zaman inkar edemeyeceğini vurgulayan Özkök, sözlerini noktalarken "O nedenle bırakalım kıskançlığımız heteroseksüel kıskançlık olsun. Kadınların beğenisini kazanmak konusunda onunla aynı pistte yarışmak ve kaybetmek de benim için bir şereftir. Yeter ki bu yarış maço bir 'alfa erkek rekabetine' dönüşmesin" ifadesini kullandı.

Cüneyt Özdemir ne anlatmıştı?

Cüneyt Özdemir, 28 Ocak'ta Rasim Ozan Kütahyalı'yı konuk aldığı yayınında "Biz o dönem Nobel törenine gittik. Hasan Cemal vardı, 4-5 kişi var. Ben bu Ertuğrul Özkök meselesini sordum. Yayınlandı mı, yayınlanmadı mı hatırlamıyorum. 'Bunların yaptığı heteroseksüel erkek kıskançlığı aslında' dedi. Ben de Ertuğrul Özkök'e sesleniyorum, pişmansan öyle Rasim'i arayarak değil... Kocaman bir sayfa hazırlıyorsun. Onu bir özüre ayırmak zorundasın" demişti.