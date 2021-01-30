'Vakaları düşürelim ki Türkiye'ye özgü mutasyon ortaya çıkmasın'

Prof. Dr. Necmettin Ünal, koronavirüsteki mutasyonların, virüsün kontrolsüzce yayılma şansı bulduğu için ortaya çıktığını söyledi. Ünal, "Vaka sayılarını mutlaka düşürmemiz, en altta tutmamız lazım ki kendimize özgü bir mutant suş ortaya çıkmasın" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen mutasyonlu virüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Özellikle aşı üretici firmalardan kötü olasılığa karşı hazırlıklar var. 'Yeni gelişen mutant suşa yönelik olarak 2. dozdan sonra bir 3. doz yapılabilir mi' ya da 'aynen grip aşılarında olduğu gibi eski virüs ve yeni mutant virüse etkili olacak aşı gibi bir arada verilebilir mi, bivalan ya da polivalan aşılar gibi aşılar yapılabilir mi’ bununla ilgili tartışmalar var" ifadesini kullanan Ünal, şöyle devam etti:

"Dünyadaki salgının devamı ve virüsün tipine göre bu tür aşılarda da geliştirmeler, değiştirmeler mutlaka olacaktır. Türkiye'de eski suş hala hüküm sürüyor. Hafif sayılarda da artış oldu. 6 bin seviyelerinden 7 bine doğru gitti. Dolayısıyla eski suş hala hüküm sürdüğü için ona karşı olan koruma tedbirlerini devam ettirmek zorundayız."

Prof. Dr. Ünal, mutant suşun ortaya çıkmasının nedenine ilişkin olarak da şunları kaydetti: