Ahmet Hakan'dan Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine: Açın lokanta ve kafelerin önünü, duyun feryadı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine çağrıda bulundu: "Otel, restoran, kafe sektöründe yüz binlerce işletmecimiz, servis elemanımız, aşçımız, komimiz, bulaşıkçımız perişan durumda. Hastalıktan değil işsizlikten gidecekler. Açın lokantaların, kafelerin önünü. Duyun feryadı."

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Hakan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine restoran ve kafelerin açılması için çağrıda bulundu.

Hakan, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde, kafe ve restoranlarda çalışanların sorunlarına değinerek, çok sıkı kural ve denetimlerle işletmelerin açılmasını istedi. Hakan, şunları söyledi:

"Sevgili hocalarım. Özellikle Bilim Kurulu üyesi hocalarım. Şubat diyorsunuz, mart diyorsunuz. Vaka sayısı diyorsunuz, ölüm sayısı diyorsunuz. Mutasyon diyorsunuz, mutant diyorsunuz. Çin aşısı diyorsunuz, Alman aşısı diyorsunuz. 14 gün diyorsunuz, 28 gün diyorsunuz.

Kısacası... Diyorsunuz da diyorsunuz. Fakat bir türlü... 'Açılsın artık kapılar' demiyorsunuz.4

Sevgili hocalarım. Bilmem farkında mısınız? Otel, restoran, kafe sektöründe yüz binlerce işletmecimiz, servis elemanımız, aşçımız, komimiz, bulaşıkçımız perişan durumda. Hastalıktan değil işsizlikten gidecekler.

Çok sıkı kurallarla, çok sıkı denetimlerle... Açın lokantaların, kafelerin önünü. Duyun feryadı."