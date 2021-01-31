Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı, sendikalaşmayı önemsiyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalı işçi sayısının 2 milyonu aştığını, sendikalaşmayı ve işçilerin haklarını korumayı önemsediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66'dan 14,40'a yükseldi. Sendikalaşmayı ve işçilerimizin haklarını korumayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz Temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66’dan 14,40’a yükseldi.



Sendikalaşmayı ve işçilerimizin haklarını korumayı önemsiyoruz. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 31, 2021

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