Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı, sendikalaşmayı önemsiyoruz

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66'dan 14,40'a yükseldi. Sendikalaşmayı ve işçilerimizin haklarını korumayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz Temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66’dan 14,40’a yükseldi.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 31, 2021
Sendikalaşmayı ve işçilerimizin haklarını korumayı önemsiyoruz.
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