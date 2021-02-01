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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Kabe-i Muazzama’ya hakaret edenleri lanetliyorum, bari Allah'tan korkun

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102011043706880-bahceli-kabe-i-muazzamaya-hakaret-edenleri-lanetliyorum-bari-allahtan-korkun/

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin olarak "Kabe-i Muazzama’ya hakaret edenleri lanetliyorum. Be hey kalpsizler, kuldan utanmıyorsanız bari Allah’tan korkun" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestoları değerlendirdi. 

    Kişisel Twitter hesabında ilk olarak "Boğaziçi Üniversitesi’nde süregelen habis eylemler mutat ve kanuna muvafık bir rektör atanmasına gösterilen eften püften tepkilerden maksat itibariyle farklı ve fazla anlamlar taşımaktadır. Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyen provokatörler Boğaziçi’ne tutunmanın arayışındadır" paylaşımında bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

    • "Milletimizin hassasiyetleriyle oynamayı özgürlük, mukaddesatını hedef almayı demokrasi, toplumsal huzur ve sükûnetini baltalamayı eğitim hakkı gibi lanse ve servis eden iç ve dış mihraklar, devşirdikleri piyonlarla yasa dışı protestoları yaygınlaştırmanın amacındadır.

    'Boğaziçi Üniversitesi’nin giriş kapısı kilitlenmişse, nedeni terör örgütlerinin manevra alanını daraltmak içindir'

    • 28 gündür ülkemizin gündeminde yer alan Boğaziçi Üniversitesi, demokratik bir hak arayışına veya masum bir öğrenci itirazına sahne olmamıştır. Bu üniversitenin kapısına öğrencinden başka her türlü haşarat ve anarşist gruplar sırayla yuvalanmıştır. Nitekim her şey ortadadır.
    • Boğaziçi Üniversitesi’nin giriş kapısı kilitlenmişse, bunun nedeni terör örgütlerinin eylem ve manevra alanını daraltmak içindir. Mesele öğrenci ya da Rektör meselesi değildir. Asıl mesele üniversiteleri kapsayacak olası bir dalgalanmayı toplumsallaştırıp siyasallaştırmaktır."

    'Millete ve maneviyata sövenleri el birliği edip övenler aydın değil, asalaktır'

    Bu noktada CHP, HDP ve İYİ Parti'yi eleştiren Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi’nde oynanan oyuna doğrudan iştirak etmişlerdir. Üniversiteye sırtlarını dönen sözde akademisyenler ise bu sakat tutumlarıyla başka bir açıdan Türkiye muhaliflerine kucak açmışlardır" ifadesini kullandı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

    • Millete ve maneviyata sövenleri el birliği edip övenler, emel birlikteliğine heves edenler aydın değil, asalaktır. Merhum Cemil Meriç isabetle demişti ki: 'Bizim aydınımız din düşmanı değil, İslam düşmanıdır.' Acıklı olsa da ne kadar doğru bir tespit değil mi?"

    'Bu alçak olayın faillerinin ne öğrencilikle, ne eğitimle hiçbir bağı yoktur'

    Geçen cuma günü Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Kâbe resmi üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ temalı paçavra asılması aydınım diyen hiç kimseyi de rahatsız etmemiştir. Bu alçak olayın faillerinin ne öğrencilikle, ne eğitimle, ne ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantıları yoktur" diye yazdı. 

    'Bizden uzak, feci sonunuza da yakın durun'

    "Kabe’yi aşağılayanların, bu mabedimizi asırlar evvel mancınıklarla vurup yıkan Yezid’in askerlerinden, Ebabil kuşlarınca kafalarına taş yağdırılan Yemen Valisi Ebrehe ve askerlerinin durumundan, hatta 20 Kasım 1979’da Kabe’yi işgal eden teröristlerden hiç mi hiç farkı yoktur" görüşünü dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle noktaladı:

    • "Kabe-i Muazzama’ya hakaret edenleri lanetliyorum. Görülen ve görülmeyen faillerinin hukuk ve maşeri vicdan karşısında hak ettikleri cezaları bulacaklarına yürekten inanıyorum. Be hey kalpsizler, kuldan utanmıyorsanız bari Allah’tan korkun. Bizden uzak, feci sonunuza da yakın durun."

    Etiketler:
    LGBT, Hakaret, Melih Bulu, MHP, Devlet Bahçeli, Kabe, Boğaziçi Üniversitesi
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