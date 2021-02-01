Bakan Gül: Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni Anayasa için harekete geçebiliriz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir" ifadelerini kullandı.

Gül, "Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır" dedi.