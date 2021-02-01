İstanbul Valiliği, Boğaziçi eylemlerinde 159 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gösterilerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen (108), Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden (51) olmak üzere toplam (159) şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır."