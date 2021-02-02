İzmir’deki sel felaketinde can kaybı 2'ye yükseldi

İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sel nedeniyle Menderes ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kentte sele kapılan araçtaki bir kişinin daha cansız bedenini ulaşıldı, ölü sayısı ikiye yükseldi.