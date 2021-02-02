Türkiye'de koronavirüsten 120 can kaybı, 7 bin 795 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 120kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 237’e yükseldi.

Bugün toplam 140 bin 120 test yapılırken, 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977 oldu.

Bugünkü hasta sayısı 630, toplam ağır hasta sayısı ise 1592 olarak açıklandı.