DİSK'ten İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ziyaret

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Çerkezoğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu olarak 2021 yılı asgari ücretine ilişkin taleplerini Akşener'le görüştüklerini aktardı.

Çalışma hayatının genel sorunları ile salgın döneminde işçilerin yaşadıkları ekonomik ve sosyal haklar konusundaki sıkıntıları paylaştıklarını anlatan Çerkezoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik ve toplumsal tahribat içerisinde 2 bin 825 lira ücretle yaşamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Asgari ücretin tümüyle vergiden muaf tutulması ve asgari ücrete sağlanacak SGK prim desteği ile asgari ücretin 750 TL artmasını sağlayacak yasal düzenlemelerle ilgili hazırlanan rapor, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e verildi

Raporun tamamı 👇dhttps://bit.ly/3t3nKpy pic.twitter.com/NVtr2tEDlE — DİSK (@diskinsesi) February 2, 2021

'Mevcut asgari ücretin 750 lira kadar artırılması mümkün'

Türkiye'de asgari ücretin "ortalama ücret" haline geldiğini aktaran Çerkezoğlu, "Böylesi bir süreçte biz 2021 yılı asgari ücretinin iyileştirilmesi açısından TBMM'yi göreve çağırıyoruz. Asgari ücretin tümüyle vergiden muaf olduğu, asgari ücret üzerindeki SGK prim kesintilerinin ve tüm kesinti yükünün Hazine'den karşılandığı bir yasal düzenlemeyle mevcut asgari ücretin 750 lira kadar artırılması mümkündür." diye konuştu.

İşverenlere 2008'den bu yana Hazine'den 5 puanlık SGK prim desteği sağlandığını dile getiren Çerkezoğlu, bu desteğin işçiler için de sağlanması gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu, Meclis'teki bütün partileri işçilerin talepleri çerçevesinde "işçi mutabakatı" yapmaya çağırdı.