İstanbul'un birçok semtinde 'tencere tavalı' protesto

Prof. Dr. Melih Bulu'nun üniversiteye rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vermek için vatandaşlar, 21.00'da İstanbul'un birçok semtinde camlara çıktı.
Rektör ataması ve öğrencilere yönelik polis müdahelesi, tencere tava çalınarak protesto edildi.
Sound of “Tencere tava” (pots and pans) erupts in Istanbul neighborhoods at 9pm in support of student demonstrations over threats to academic freedom at #bogaziciuniversitesi and police repression against protesters. #BogaziciAblukada #BogaziciDireniyor pic.twitter.com/hWDNg8WZky— Jennifer Hattam (@TheTurkishLife) February 2, 2021
Feneryolu’nda da tencere tava sesleri #9daCama https://t.co/b8GCsUSqZ4 pic.twitter.com/t3w2UYVLec— hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) February 2, 2021
Boğaziçi direnişi bu dayanışmayla can buluyor.— Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) February 2, 2021
Halk, gözaltılara tencere tava çalarak ışıkları açıp kapatarak tepki gösteriyor.#9daCama#AşağıBakmayacağız pic.twitter.com/vBG69jBNsj
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