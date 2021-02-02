İstanbul'un birçok semtinde 'tencere tavalı' protesto

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik gözaltı ve polis müdahalelerini protesto eden vatandaşlar, İstanbul'un birçok semtinde camlara çıktı.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun üniversiteye rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vermek için vatandaşlar, 21.00'da İstanbul'un birçok semtinde camlara çıktı.

Rektör ataması ve öğrencilere yönelik polis müdahelesi, tencere tava çalınarak protesto edildi.

Sound of “Tencere tava” (pots and pans) erupts in Istanbul neighborhoods at 9pm in support of student demonstrations over threats to academic freedom at #bogaziciuniversitesi and police repression against protesters. #BogaziciAblukada #BogaziciDireniyor pic.twitter.com/hWDNg8WZky — Jennifer Hattam (@TheTurkishLife) February 2, 2021

Boğaziçi direnişi bu dayanışmayla can buluyor.

Halk, gözaltılara tencere tava çalarak ışıkları açıp kapatarak tepki gösteriyor.#9daCama#AşağıBakmayacağız pic.twitter.com/vBG69jBNsj — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) February 2, 2021

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