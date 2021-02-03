FETÖ itirafçısı emekli Tuğgeneral Atasoy: Teğmenlik rütbemi Gülen taktı, ben de elini öptüm

FETÖ şüphesiyle gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak serbest kaldı. Emekli generalin savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Atasoy, ifadesinde teğmenlik rütbesini kendisine Fethullah Gülen'in taktığını, kurmaylık sınavında soruların önceden verildiğini anlattı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı tespit edildikten sonra gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy'un ifadesi ortaya çıktı.

Geçen hafta gözaltına alınan emekli general etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Örgüt bağlantılarını tek tek anlattı

Savcılık ifadesinde örgüt bağlantılarını tek tek anlatan Atasoy, lisede okuduğu dönemde cemaatle tanıştığını, 2015'e kadar örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Örgüt içerisinde ‘Servet’ kod adını kullandığını aktaran Atasoy, 1996 yılında teğmen olduğunu ve rütbesini İstanbul Altunizade'deki FEM Dershanesi'nde örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in taktığını, kendisinin de bunun üzerine Gülen'in elini öptüğünü söyledi.

O günden itibaren FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde birçok görev aldığına işaret eden Atasoy, 2003 yılında girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve bu sınavı kazanarak kurmay olduğunu da söyledi.

İtiraflarında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisindeki çok sayıda asker ile sivil imamın ismini veren Atasoy'un ifadeleri doğrultusunda yeni gözaltılar olabileceği ifade edildi.

Serdar Atasoy son Yüksek Askeri Şura toplantısında tuğgeneralliğe yükseltilmiş, ardından da Kara Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat Başkanlığı'na atanmış ancak hakkındaki raporlar nedeniyle bu göreve getirilmemişti.