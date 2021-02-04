Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Hamdolsun artık YÖK, ülkemizin kalkınması için öncelikli alanlara yoğunlaşan yeni bir kuruma dönüştü.

- Hala eski Türkiye alışkanlıklarıyla hükümranlıklarını korumak isteyenler yok değil, onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar.

- Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

- Salgın döneminde üniversitelerimiz başarılı bir uzaktan eğitim süreci geçirmiştir.

​- Üniversitelerimizin başarısız olmasını bekleyenler olduğunu görüyoruz. Bunlara verilecek en iyi cevap, başarı sağlamaktır. Yeni üniversitelerin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Türkiye uluslararası öğrenci çekme alanında dünyada 10 ülke arasında.