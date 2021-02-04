Belediye başkanından çöplerini çevreye atanlara tepki: Adam gibi için

Denizli'de mesirelik alanlara giden bazı vatandaşların evsel atıkları çöp kutusu yerine çevreye atmasına tepki gösteren Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Çevremizi temiz tutalım, alkol alanlar da lütfen adam gibi içsin" dedi.

Denizli’nin Eyrekler mevkiinde mesirelik alana çok sayıda evsel atık atıldığı ihbarını alan Çal Belediyesi, alana ekiplerini yönlendirdi.

Onlarca metre uzaklıkta çöp kutularının olduğu ve konutlara da 100 metre mesafedeki alanın çöple doldurulduğunu gören belediye ekipleri, durumu Belediye Başkanı Fethi Akcan’a iletti. Akcan, talimat vererek mesirelik alanın hızlıca temizlenmesini istedi. Alan, temizlik ekipleri tarafından temizlendi.

Mesirelik alanlarda çok sayıda alkol şişesi olduğunu ifade eden Başkan Akcan, “İçki içenler lütfen adam gibi içsinler. Çevreyi kirletmesinler. Tertemiz, yemyeşil alanlarda oturmak varken neden kirletiliyor? Bir daha aynı yere gittiğinizde temiz yerde oturursunuz. Alkol alanlar çevresini kirletmesin” ifadelerini kullandı.

‘Bu ayıbı yapanları şiddetli kınıyorum’

Mesirelik alana çöp atılmasına karşı Başkan Akcan, “Yemyeşil ormanın içine evsel atıkları atan kişi ya da kişilerde vicdan olamaz. Ayıptır, günahtır. Mesirelik alanında çöp dağı yapmışlar. Yakın mesafelerde konteynerlarımız var. Ayrıca, çöpü atanlar belediyeyi arasa ekiplerimiz gider alırdı. Bu ayıbı yapanları şiddetli kınıyorum” dedi.