Hande Fırat'tan Boğaziçi yorumu: Protesto hakkını kullanan çocuklarımız terörist değildir

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Boğaziçi Üniversitesi'nde süren protestolarla ilgili olarak "Aralarına sızanlar terörist ise hukuken gereği yapılır, onların dışında protesto hakkını kullanan çocuklarımız terörist değildir" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları ve buna yöneltilen tepkileri değerlendirdi.

Kanunlar çerçevesinde herkes gibi onların da protesto etme hakkının olduğunu belirten Fırat, "Onları kullanmak isteyen, aralarına sızmak için uğraşanlar olacaktır. Buna hem gençler, hem de devlet müsaade etmemeli. Ancak devlet bunu onların protesto hakkını engellemeden yapmalı" diye yazdı. Fırat, şöyle devam etti: