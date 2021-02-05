TEM Otoyolu kenarında define aramışlar

Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, TEM Otoyolu kenarında define kazısı yapan şahısları suçüstü yakaladı. Kazı alanında incelemelerde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Şahısların 6-10 metre aşağı inerek çeşitli çalışmalar yaptıklarını gördük. Burada birçok medeniyetten kalıntılar var” dedi.

Edinilen bilgilere göre, Avcılar Belediyesi’ni arayan bir vatandaş Tahtakale Mahallesi’nde TEM Otoyolu kenarında boş alanda define kazısı yapıldığı ihbarında bulundu. Harekete geçen Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, belediyede görevli arkeologlarla birlikte bölgeye gitti.

İhbar olan bölgede yaklaşık 25 metrelik bir çukur gören ekipler, dışarıda bir jeneratörün çalıştığını tespit etti. Kazı yapılan alana doğru seslenen zabıta ekipleri, içeridekilerden dışarı çıkmalarını istedi.

Kazı yaparken suçüstü yakalanan zanlılar, kazı alanından dışarı çıkartıldı. Bu sırada zanlılardan biri olay yerinden kaçarken, 2 kişi ise zabıta ekipleri tarafından olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

'Tarihi eser bulunmuş olabilir'

Kaçak kazı alanına gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bilgi aldı. Bölgede birçok medeniyetin kalıntıları olduğunu belirten Başkan Hançerli şöyle konuştu:

''Buraya 500 metre ileride aslında bir kazı alanımız var. Çok ciddi bir kazı yapılmış. Zabıta ve diğer birimlerden arkadaşlarımız bunu tespit ediyorlar. Şahıslar yakalandı.

Biz de müze müdürlüğüne haber verdik. Çünkü burada bir tarihi eser bulunmuş olabilir. Ekipler gerekli incelemeleri yaptılar. Nelerin bulunduğu tespit edilecek. Burası çok değerli bir alan. Burası tarihi bir alandır. Resmi izinli kazılar ile buralar kazılıp tarih mirasına sahip çıkmamız lazım. Burada birçok medeniyetten kalıntılar var. Kaçak kazıcıların yakalanması çok önemli. Koruma önlemlerini arttıracağız. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Şahısların 6-10 metre aşağı inerek çeşitli çalışmalar yaptıklarını gördük. Çalışmalar ile turizm canlandırılabilir. Buranın kazandırılması için biz de elimizden geleni yapacağız.''