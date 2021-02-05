Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala otomobiliyle sokağa çıkan Yunus E., kontrol noktasından kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan Yunus E.'ye, herhangi bir belge ibraz edemediği için 3 bin 469 lira idari para cezası kesildi. Yunus E., "Ben günlük 70 liraya çalışıyorum. Şimdi bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor" dedi.
Sokağa çıkma yasağında ceza kesilen genç: Günlük 70 liraya çalışıyorum, bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor?https://t.co/vr4Nhrik75 pic.twitter.com/HjT3570Raa— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 5, 2021
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