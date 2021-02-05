Sokağa çıkma yasağında ceza kesilen genç: Günlük 70 liraya çalışıyorum, bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor?

İstanbul Ümraniye'de sokağa çıkma yasağının bitmesine yarım saat kala yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 469 lira para cezası kesilen bir genç, polislere "Ben günlük 70 liraya çalışıyorum. Şimdi bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor?" diye sordu.