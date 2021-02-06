Sahte emlakçılardan 1 milyon liralık dolandırıcılık

Manisa'da kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, başkalarına ait arazileri sahte kimlik ile sattığı belirlenen 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 3 ilde toplam 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Kendilerini emlakçı olarak tanıtan 65 yaşındaki Mustafa S. ve 51 yaşındaki Yusuf K.’nin, Ankara, Balıkesir ve Karabük’te başkalarına ait arazileri sahte kimlik çıkararak, sattıkları iddia edildi.

Bu yöntemle 1 milyon TL’lik dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, son olarak Tekirdağ’daki bir arsayı, aynı yöntemle 300 bin TL’ye Tekirdağ’da yaşayan bir vatandaşa satmak istedi.

DHA'nın haberine göre Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takibe aldığı şüpheliler, Manisa’ya çağırdıkları vatandaşa noterde satışı yapacakları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde, ‘Yılmaz Çetin’ adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nde ‘Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.