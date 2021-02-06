Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi büyüyen tehdit karşısında önlem almıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında yaptığı konuşmada İslamafobi'ye vurgu yaptı. 'Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi büyüyen tehdit karşısında önlem almıyor' ifadesini kullanan Erdoğan 'Müslümanlara yönelik saldırılar, ısrarla görmezden geliniyor' dedi.