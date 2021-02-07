İletişim Başkanı Altun'dan '7 Şubat MİT Kumpası' mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün, siyasi tarihimizin kayıtlarına '7 Şubat MİT Krizi' olarak düşen kumpasın 9'uncu yıl dönümü. Bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünün Türk siyasi tarihinin kayıtlarına '7 Şubat MİT Krizi' olarak düşen kumpasın 9. yıl dönümü olduğunu bildirdi.

Bugün, siyasi tarihimizin kayıtlarına “7 Şubat MİT Krizi” olarak düşen kumpasın 9. yıl dönümü. FETÖ, MİT müsteşarımızı ve üst düzey MİT yetkililerimizi yürütmekte oldukları asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni hedef almıştır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 7, 2021

FETÖ'nün MİT müsteşarı ve üst düzey MİT yetkililerini yürütmekte oldukları asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni hedef aldığını belirten Altun, şunları kaydetti: