İzmir'de CHP'li Belediye Başkanı Karakayalı'ya hapis cezası

İzmir'in Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arap’ın ümmeti değiliz" paylaşımı nedeniyle 7.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya hesabından Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla, CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı hakkında açılan dava sonuçlandı.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) aktardığına göre Karakayalı, hakkında açılan davada 7.5 ay hapis ceza alırken, hükmün açıklanmasının ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden “Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arap’ın ümmeti değiliz” yazılı bir paylaşımda bulunmuştu. Hz. Muhammed'e hakaret edildiği iddiasıyla sosyal medya kullanıcıları Karakayalı'ya tepki göstermişti. Tepkiler üzerine Karakayalı hakkında İlçe Kaymakamlığı tarafından dava açılmıştı.