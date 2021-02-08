Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sivas'taki 4,4 büyüklüğündeki deprem sırasında depremin merkezi Gemerek ilçesi böyle görüntülendi https://t.co/pr0PCDzCvh pic.twitter.com/R4F5OqxSxu— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2021
AFAD yaptığı son bilgilendirmede "Geçmiş olsun Sivas. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
#DEPREM: Sivas'ın Gemerek ilçesinde saat 01.01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) February 7, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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