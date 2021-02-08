Mamak Belediye başkanı, Mansur Yavaş’a soru sormak için gazetelere 59 bin TL'lik ilan verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mansur Yavaş’a soru sormak için gazetelere ilan verdi. Bu ilanlar için 58 bin liradan fazla para ödendiği öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gazetelerde yayınlanan ilanda “Milletim adına soruyorum: 10 milyar liralık bütçeyi nereye harcadınız?” ifadelerini kullandı.

İlanlarda Mansur Yavaş'ın 'Hayal sattığını', belediyenin iflasa doğru gittiğini de öne süren Köse'ye, CHP Mamak Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ferat Tokmak tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Köse'nin açıklamaları gazetelerde yayınlanmadığı için ilan verdiğini iddia eden Tokmak, şu eleştirilerde bulundu:

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Ferat Tokmak, belediyenin verdiği ilanları meclis toplantısında önergeyle gündeme getirdi. Önergeye, Özel Kalem Müdürü Mehmet Duran tarafından gönderilen cevapta şöyle denildi:

"Belediye başkanları seçildiği parti ve seçmen için değil tüm halk için çalışır. Doğal olarak bir hizmet durum, hatta kişi için açıklamalar yapar, beyanatlar verebilir. Başkanlığımızca da yapılan hizmetler konusunda tüm halkımızı aydınlatmak amacıyla bahsi geçen gazetelere Basın İlan Kurumu aracılığıyla 58 bin 839 lira 52 kuruş bedelle, resmi prosedürlere uygun olarak söz konusu çalışma yapılmıştır."