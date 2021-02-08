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    Optimar'ın anketinden: MHP'lilerin ilk tercihi Instagram, TikTok'u ise en çok HDP'liler tercih ediyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102081043755144-optimarin-anketinden-mhplilerin-ilk-tercihi-instagram-tiktoku-ise-en-cok-hdpliler-tercih-ediyor/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre MHP’lilerin ilk tercihini ise Instagram oluşturuyor. Yüzde 37.7’yle MHP’lilerin ilk sırada olduğu Instagram’da ikinci sırada yüzde 36.2’yle CHP geliyor. TikTok’u ise en çok HDP’liler tercih ediyor.

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri' başlığıyla yayımlanan yazısında Optimar Araştırma Şirketi'nin sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiye dair anketini paylaştı.

    Araştırmanın 12-20 Ocak tarihleri arasında yapıldığını belirten Selvi, sonuçları şöyle aktardı:

    "Araştırmada Facebook ile Instagram ilk iki sırada yer alırken, devlet başkanlarının ilk açıklamalarının adresi olmasına rağmen Twitter üçüncü sırada geliyor.

    Facebook yüzde 32.2’yle ilk sırada gelirken, onu yüzde 32.1’le Instagram takip ediyor. Instagram yükselirken Twitter’da bir gerileme gözleniyor. Twitter yüzde 9.5’le üçüncü sırada geliyor. Onu yüzde 3.9’la YouTube izlerken, TikTok da araştırmalarda kendini göstermeye başladı. Araştırmaya katılanların yüzde 0.8’i TikTok’çu.

    'Facebook'ta hangi parti önde?'

    AK Partililer çoğunlukla Facebook’u kullanıyor. Onları MHP’liler takip ediyor. AK Partililerin yüzde 37.2’si, MHP’lilerin ise yüzde 35.2’si Facebook’çu. Bir anlamda cumhur ittifakı orada da sağlanmış durumda.

    Yüzde 33.5’le CHP’nin üçüncü sırada geldiği Facebook’u yüzde 30.6’yla dördüncü olarak İYİ Partililer tercih ediyor.

    'Instagram'da şaşırtıcı sonuç'

    MHP’lilerin ilk tercihini ise Instagram oluşturuyor. Yüzde 37.7’yle MHP’lilerin ilk sırada olduğu Instagram’da ikinci sırada yüzde 36.2’yle CHP geliyor. AK Partililer yüzde 30.2’yle üçüncü sırayı paylaşırken, HDP’liler yüzde 30’la dördüncü sırada yer alıyor. İYİ Partililer Instagram’la pek ilgili değiller.

    'Twitter'ın lideri kim?'

    Takip edilme oranının üzerinde ses getiren Twitter, iktidarın tercih ettiği bir platform olarak görünmüyor. Çünkü yüzde 14’le İYİ Partililer birinci sırada yer alırken, onları yüzde 13.6’yla HDP’liler takip ediyor. CHP’liler yüzde 12.4’le üçüncü sırada yer alırken, MHP’liler yüzde 6.5’le dördüncü sırayı paylaşıyor.

    AK Partililer ise yüzde 5.7’yle son sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 milyon 460 bin, Cumhurbaşkanlığı’nın 8 milyon 310 bin, bakanların milyon takipçisi olduğu dikkate alınırsa AK Parti ile Twitter arasındaki ilişki bana şaşırtıcı geldi.

    'YouTube'daki oranlar neden böyle?'

    YouTube’daki oranların düşüklüğü dikkatimi çekti. Demek ki siyaset YouTube ile çok ilgili değil. YouTube’da 6.5’le MHP’liler lider konumunda. Onları 6.4’le HDP’liler takip ediyor. İYİ Partililerin 4.8’le üçüncü olduğu dikkate alınırsa, CHP’liler yüzde 3.5’le dördüncü sırada geliyor. AK Partililer YouTube’u çok tercih etmiyor. Çünkü 2.6 oranında takip ediyorlar.

    'TikTok'u hangi partiler takip ediyor?'

    TikTok’u ise en çok HDP’liler tercih ediyor. HDP’liler 1.8’le ilk sırada gelirken, onları 0.7’yle AK Parti, 0.5’le ise CHP takip ediyor. MHP ve İYİ Parti henüz TikTok’la tanışmamış.

    'En çok mesajı nereden atıyoruz?'

    Mesajlaşma platformlarında WhatsApp yüzde 85.7’yle açık ara birinci sırada geliyor. Bunun altını şu nedenle çiziyorum: WhatsApp’ın gizlilik kararını kaldırıp, veri tabanını Facebook’a açacağını duyurmasıyla başlayan haklı tepkiler onun geri adım atmasını sağladı. Ama alışkanlıklarımızı değiştirme konusunda bizim de işimiz kolay görünmüyor. Onu yüzde 4.9’la Telegram takip ederken, BİP 2.4’le dördüncü sırada geliyor. SMS ise 3.4’le üçüncü sırada.

    'Çarpıcı veri'

    En çarpıcı veri ise Telegram’a geçişte yaşanıyor. 'Bundan sonra hangi uygulamayı tercih edersiniz?' sorusuna yüzde 40.8’le Telegram yanıtı veriliyor. BİP de ciddi bir atak yapmış durumda. Yüzde 28.4’le ikinci sırada geliyor. Yaay da yüzde 6’yla kendini göstermiş durumda. Bundan sonrasını WhatsApp düşünsün diyebiliriz."

    Etiketler:
    YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, İYİ Parti, HDP, CHP, MHP, AK Parti, Abdulkadir Selvi, Hürriyet
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