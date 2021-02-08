Köpeğini sevdi diye çocuğu döven kişi için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir sitede 18 Ağustos 2020’de 9 yaşındaki Poyraz S. ile 6 yaşındaki Çınar K. komşularının köpeğiyle oynamak istemişti. Köpeğin sahibi Damla A. buna kızıp çocukları darp etmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aileler şikayetçi oldu. Üç çocuk annesi Damla A. çocukların köpeğine taş attığını ve onları darp etmediğini, sadece bir tanesinin kolundan tuttuğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

4.5 yıla kadar hapis istemi

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı hazırladığı iddianamede Damla A.’nın 'kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.