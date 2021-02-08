Kar geri dönüyor: 'Asıl kış şimdi başlıyor, İstanbul'da da bekleniyor'

Sıcaklıklar cuma gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek. Türkiye genelinde büyük oranda etkili olacak soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getireceği tahmin ediliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Asıl kış şimdi başlıyor" dedi ve İstanbul'da da 16 Şubat'ta kar yağışı beklendiğini söyledi.

Türkiye genelinde sıcaklıklar, cuma gününe kadar lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak cumartesi günü sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre; cuma gününden itibaren sıcaklıklar, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle aniden düşecek. Türkiye genelinde etkisini gösterecek sistemin yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz" ifadesini kullandı.

Çalışkan, "Henüz nereye, ne kadar yağacağı belli olmasa da, şu anki tahminlere göre; 14 Şubat'ta Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin yüksek bölgelerinde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı yoğun olacak gibi görünüyor" dedi.

Soğuk hava kaldığı sürece sık sık kar yağışları görebileceğini belirten Çalışkan, "İstanbul bu uzun soluklu soğuk havalarda kar yağışını görecek. 14 Şubat sulu kar, 16'sında da kar yağışı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 8-14 Şubat haftalık hava tahmini ise şu şekilde yer aldı:

Haftalık Hava Durumu

(8 - 14 Şubat 2021)

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin kuzey ve batısında mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, doğusunda 5 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/OwEUrAzytH — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 7, 2021

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