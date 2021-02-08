İngiltere'den gelen ailede mutasyonlu virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı

İngiltere'den İzmir'e tatile gelen aile, babalarının ölümü nedeniyle Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesine geldi. Taziye esnasında mutasyonlu virüs mahallede yayıldı. Mahalleyle ilgili il ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri harekete geçerek test işlemleri yaptı.

Yapılan çalışmada çok sayıda pozitif vaka ve yeni mutasyonlu virüs tespit edildi. Pazarcık Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı ile 50 hanelik 250 nüfuslu mahalle, ikinci bir emre kadar karantinaya alındı.

Giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturuldu

Jandarma ekiplerince mahallenin giriş çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulurken, ilçe sağlık müdürlüğünce koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğü belirlendi.