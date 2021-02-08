Meteoroloji'den bu akşam için iki bölgeye uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kıyı Ege'de; İzmir, Manisa, Aydın’ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir’in batı kıyıları ve Trakya’da; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bu akşamdan itibaren Trakya ve kıyı Ege için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Akşam saatlerinde Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın’ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir’in batı kıyıları) ve Trakya’da (Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde) yerel kuvvetli yağışlara dikkat!"

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojik Uyarı!

Akşam saatlerinde Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın’ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir’in batı kıyıları) ve Trakya’da (Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde) Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat! pic.twitter.com/7XABKeE6qJ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 8, 2021

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